Club Brugge heeft de stadsderby tegen Cercle Brugge gewonnen met 2-0. Cercle speelde een goede eerste helft maar kreeg het moeilijk na een rode kaart.
Nicky Hayen koos voor een geroteerd elftal: Stankovic en Sandra kregen een kans in de basis, maar ook Siquet kwam in de ploeg. Toch was het Cercle Brugge, met Kakou en Diop, dat in de eerste vijf minuten doelman Jackers tot tweemaal toe aan het werk zette.
Sterk Cercle in de aanvangsfase
Club combineert razendsnel en na een kwartier legt Tzolis goed terug op Sandra, maar die glijdt te gretig naast de bal.
Enkele minuten later duikt Cercle opnieuw op: Gerkens wordt compleet vergeten aan de rand van de zestien en haalt vrij uit, maar zijn poging gaat naast. In het eerste kwart van deze derby dicteert Cercle duidelijk het tempo. Club blijft de bal verliezen en zo kan Cercle de druk hoog houden. Dat is duidelijk niet naar de zin van de fans van blauw-zwart, die na een halfuur voor de eerste keer van zich laten horen met een fluitconcert.
Rood voor Kakou
De Vereniging doet zichzelf de das om na een sterke eerste helft. Kakou haalt Vermant neer en krijgt een gele kaart, maar na ingrijpen van de VAR moet de Ivoriaan toch gaan douchen. Zo moeten de bezoekers net voor rust met tien man verder. Trainer Cinel grijpt meteen in en haalt een duidelijk ontevreden Ngoura naar de kant voor verdediger Utkus. Voor een ploeg die moeilijk kan scoren wordt het met slechts één aanvaller nog een lange wedstrijd.
VAR-verbinding verbroken
Opnieuw eist de arbitrage een hoofdrol op. Reis trapt de bal tegen de netten, waarna de vlag de hoogte in gaat. De VAR moet dan tussenkomen maar.... die is weggevallen. De verbinding met Tubeke is weg dus moet er telefonisch contact gemaakt worden. Uiteindelijk wordt het doelpunt toch afgekeurd.
Tussenversnelling van Club
Na die bizarre fase gaat het plots snel. Na een vrije trap van Meijer belandt de bal bij aanvoerder Vanaken die hem met een knap boogballetje in doel kopt. Enkele minuten later zet de ingevallen Sabbe voor. De Cercle-defensie vergeet de bal weg te werken en Tzolis kan de bal eenvoudig binnentikken. De match lijkt gespeeld na dik 65 minuten.
Bij de thuisploeg gaan de gedachten al naar de terugmatch tegen Salzburg. Met 2-0 op het bord is iedereen tevreden dus gaat de voet van het gaspedaal. Na drie speeldagen eindigt Club Brugge met zes op negen.