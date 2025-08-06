Na die bizarre fase gaat het plots snel. Na een vrije trap van Meijer belandt de bal bij aanvoerder Vanaken die hem met een knap boogballetje in doel kopt. Enkele minuten later zet de ingevallen Sabbe voor. De Cercle-defensie vergeet de bal weg te werken en Tzolis kan de bal eenvoudig binnentikken. De match lijkt gespeeld na dik 65 minuten.

Bij de thuisploeg gaan de gedachten al naar de terugmatch tegen Salzburg. Met 2-0 op het bord is iedereen tevreden dus gaat de voet van het gaspedaal. Na drie speeldagen eindigt Club Brugge met zes op negen.