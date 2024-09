De bezoekers begonnen dominant aan de wedstrijd, en kwamen via Hans Vanaken op voorsprong na een schlemielig doelpunt, door een misverstand tussen Kortrijk-verdedigers Bram Lagae en Joao Silva. Halverwege de eerste helft liet Club bijna tachtig procent balbezit optekenen, en had het de wedstrijd onder controle, maar het liet na veel kansen te creëren.

Na de pauze probeerden de Kerels meer initiatief te tonen, en de Bruggelingen onder druk te zetten. Dat lukte even, en Simon Mignolet moest met een fantastische save uitpakken op een enorme kans van Gilles Dewaele. Club kreeg nog kansen via Hugo Vetlesen, Andreas Skov Olsen en Christos Tzolis, maar kon zijn voorsprong lange tijd niet uitdiepen. Invaller Chemsdine Talbi deed na een mooie aanval vanop links dan toch het licht uit voor de thuisploeg en verdubbelde de Brugse voorsprong. In de extra tijd kon Vanaken op aangeven van Gustaf Nilsson de 0-3 eindstand vastleggen, goed voor het honderdste doelpunt in de Jupiler Pro League.