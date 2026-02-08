Aanmelden
Club Brug­ge wint Brug­se der­by en hijgt in de nek van lei­der Union

Club Brugge heeft de Brugse stadsderby tegen Cercle met 1-2 gewonnen en nadert zo tot op drie punten van leider Union Sint-Gillis in de Jupiler Pro League.

In een besneeuwd Jan Breydelstadion bleef het tot de rust 0-0, ondanks enkele grote kansen voor Cercle. Kort na de pauze sloegen de bezoekers snel toe: Nicolo Tresoldi (‘51) en Carlos Forbs (‘54) zorgden voor een dubbele voorsprong. Flavio Nazinho deed nog iets terug voor Cercle in de 71e minuut, maar een gelijkmaker kwam er niet meer.

Klassement

Door de zege klimt Club Brugge in het klassement over Sint-Truiden (dat vanavond nog in actie komt) naar de tweede plaats met 50 punten, op drie punten van leider Union Sint-Gillis, dat zaterdag op een 1-1-gelijkspel bleef steken tegen Standard. Cercle blijft met 24 punten gedeeld veertiende, al kan La Louvière straks nog punten sprokkelen op het veld van Anderlecht.

