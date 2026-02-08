Door de zege klimt Club Brugge in het klassement over Sint-Truiden (dat vanavond nog in actie komt) naar de tweede plaats met 50 punten, op drie punten van leider Union Sint-Gillis, dat zaterdag op een 1-1-gelijkspel bleef steken tegen Standard. Cercle blijft met 24 punten gedeeld veertiende, al kan La Louvière straks nog punten sprokkelen op het veld van Anderlecht.