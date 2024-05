De 24-jarige Skoras telt zeven caps voor zijn land. Hij vierde zijn debuut in september 2022 in de Nations League tegen Nederland en mocht vervolgens ook mee naar het WK in Qatar. De laatste keer dat hij minuten kreeg was in september vorig jaar, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië.

Skoras kende een wisselvallige start bij blauw-zwart en verdween na een tijdje onder de vorige coach Ronny Deila zelfs helemaal uit beeld. Na de aanstelling van Nicky Hayen bloeide hij echter - zoals nog wel enkele spelers - helemaal open en had hij met basisplaatsen, doelpunten en assists nog een belangrijk aandeel in de negentiende landstitel van Club.