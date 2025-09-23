Bij Atalanta, na het gelijkspel (1-1) van zaterdag bij Juventus zesde in de Serie A, is ex-Bruggeling Charles De Ketelaere niet inzetbaar met een spierblessure. Atalanta ging op de eerste speeldag zwaar onderuit op het veld van titelverdediger Paris Saint-Germain (4-0).

Trainer Ivan Juric wil dan ook de drie punten absoluut thuishouden tegen Club. "We zullen alles geven om de overwinning binnen te halen", aldus de Kroaat. "Het is een belangrijke wedstrijd. We proberen te winnen om weer op het juiste pad te komen en tot het einde te vechten."