Club Brug­ge wil bij Ata­lan­ta ver­volg geven aan knap­pe zege tegen Monaco

Club Brugge

Club Brugge maakt vandaag (18u45) op de tweede speeldag van de competitiefase van de Champions League de verplaatsing naar het Italiaanse Atalanta. Blauw-zwart hoopt in Bergamo een vervolg te kunnen geven aan zijn knappe zege op de eerste speeldag tegen AS Monaco (4-1).

Club-coach Nicky Hayen blikte in aanloop naar het duel alvast met vertrouwen vooruit. "We zijn voorbereid op verschillende scenario's", liet hij noteren. Belangrijk: Atalanta kan op weerwraak zinnen voor de uitschakeling van vorig seizoen tegen Club op het Kampioenenbal, na een dubbele nederlaag in de tussenronde (2-1 in Brugge, 1-3 in Bergamo).

"Toen Atalanta bij de loting opnieuw uit de bus kwam, ben ik wel gaan terugkijken. Het waren hele leuke momenten."

Nicky Hayen, coach Club Brugge

"Maar ik heb daar niet veel meer aan gedacht", aldus Hayen. "We hebben sindsdien veel wedstrijden gespeeld. Toen Atalanta bij de loting opnieuw uit de bus kwam, ben ik wel gaan terugkijken. Het waren hele leuke momenten. Atalanta zal ook geleerd hebben uit die wedstrijden."

Nicky Hayen - coach

Zonder CDK

Bij Atalanta, na het gelijkspel (1-1) van zaterdag bij Juventus zesde in de Serie A, is ex-Bruggeling Charles De Ketelaere niet inzetbaar met een spierblessure. Atalanta ging op de eerste speeldag zwaar onderuit op het veld van titelverdediger Paris Saint-Germain (4-0). 

Trainer Ivan Juric wil dan ook de drie punten absoluut thuishouden tegen Club. "We zullen alles geven om de overwinning binnen te halen", aldus de Kroaat. "Het is een belangrijke wedstrijd. We proberen te winnen om weer op het juiste pad te komen en tot het einde te vechten."

