Club Brugge begon veelbelovend aan de nieuwe Champions League-campagne met een 4-1-winst tegen Monaco, maar dat succes kreeg geen vervolg op het veld van Atalanta (2-1) en Bayern München (4-0). De top 24 is opnieuw het doel in de League Phase, maar Club kijkt daarvoor eerder naar de verplaatsingen richting Sporting en het Kazachse Kairat en de thuismatch tegen Marseille. Elk puntengewin tegen Barça is voor blauw-zwart dus een bonus.

De topaffiche van speeldag vier wordt het duel tussen titelverdediger PSG en het Bayern München van Vincent Kompany.

