Club Brugge wacht op vierde speeldag loodzware opgave tegen sterrenensemble van Barcelona
© Belga
Op de vierde speeldag in de League Phase van de Champions League krijgt Club Brugge, net als landskampioen Union, een Spaanse klepper voorgeschoteld. Blauw-zwart mag het woensdagavond voor de derde keer in de geschiedenis opnemen tegen het sterrenensemble van FC Barcelona.
Club Brugge begon veelbelovend aan de nieuwe Champions League-campagne met een 4-1-winst tegen Monaco, maar dat succes kreeg geen vervolg op het veld van Atalanta (2-1) en Bayern München (4-0). De top 24 is opnieuw het doel in de League Phase, maar Club kijkt daarvoor eerder naar de verplaatsingen richting Sporting en het Kazachse Kairat en de thuismatch tegen Marseille. Elk puntengewin tegen Barça is voor blauw-zwart dus een bonus.
De topaffiche van speeldag vier wordt het duel tussen titelverdediger PSG en het Bayern München van Vincent Kompany.
Vorige confrontaties tussen Blauw-Zwart & Blaugrana:
Bij hun vorige passage in Jan Breydel in 2002 pakten de Catalanen dankzij Riquelme een krappe 0-1-zege in wat toen de debuutmatch van Indres Iniesta was. In Spanje moest Blauw-Zwart in de terugwedstrijd trouwens ook het onderspit delven: daar werd het 3-2 na goals van Simons en Englebert voor Club Brugge. Luis Enrique, Mendieta en Saviola scoorden voor de thuisploeg.
Twee jaar daarvoor, in 2000, won Blaugrana in de derde ronde van de toenmalige UEFA Cup met 0-2, dankzij goals van Rivaldo en Kluivert. In de terugwedstrijd pakte Blauw-Zwart dan weer een punt in Camp Nou. Daar werd het 1-1, dankzij een doelpunt van Gert Verheyen. Rivaldo nam het doelpunt voor de thuisploeg voor z'n rekening.