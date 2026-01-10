De openingsfase van de wedsrijd werd overschaduwd door een blessure bij doelman Van den Heuvel, die vervangen werd door Jackers. Club leek de wedstrijd vervolgens onder controle te hebben: Vermant en Vetlesen brachten Brugge halverwege de eerste helft comfortabel op een 2-0 voorsprong.

Het kantelpunt kwam vlak voor rust, toen Ordonez na een tackle rood kreeg. La Louvière zette een tienkoppig Club zo onder druk en scoorde nog drie keer: Afriyie (2-1), Lahssaini (2-2) en Fall (2-3). Brugge kon niet meer reageren en leed zo een verrassende nederlaag.