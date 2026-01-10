©Belga
Club Brugge heeft vrijdagavond geen revanche kunnen nemen voor de bekeruitschakeling tegen Charleroi. Thuis op Jan Breydel ging blauw-zwart met 2-3 onderuit tegen La Louvière en mist zo de kans om alleen aan kop te komen. Club blijft tweede op één punt van Union.
De openingsfase van de wedsrijd werd overschaduwd door een blessure bij doelman Van den Heuvel, die vervangen werd door Jackers. Club leek de wedstrijd vervolgens onder controle te hebben: Vermant en Vetlesen brachten Brugge halverwege de eerste helft comfortabel op een 2-0 voorsprong.
Het kantelpunt kwam vlak voor rust, toen Ordonez na een tackle rood kreeg. La Louvière zette een tienkoppig Club zo onder druk en scoorde nog drie keer: Afriyie (2-1), Lahssaini (2-2) en Fall (2-3). Brugge kon niet meer reageren en leed zo een verrassende nederlaag.