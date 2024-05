De gastheer versierde al vroeg de eerste kans via Chidera Ejuke, die de vuisten van de wederoptredende Simon Mignolet testte. De bezoekers reageerden voor het kwartier met een trap uit corner van aanvoerder Hans Vanaken, die gekeerd werd door Senne Lammens.

Halverwege de eerste helft kon Antonio Nusa uithalen, maar opnieuw stond Lammens pal. Enkele minuten later devieerde Mignolet een schot van de bedrijvige Ejuke in hoekschop. In de 40e minuut moest blauw-zwart noodgedwongen Kyriani Sabbe in de strijd gooien voor de geblesseerde Bjorn Meijer. In de blessuretijd onderscheidde Mignolet zich nog tweemaal door een afgeweken poging van Toby Alderweireld in corner te duwen en het leer alert uit de voeten van Janssen te duiken.

Aan het begin van de tweede helft hadden de troepen van Nicky Hayen het geluk aan hun zijde toen Maxim De Cuyper met een afgeweken voorzet Lammens het nakijken gaf. Net voorbij het uur probeerde Mark van Bommel, die halfweg Janssen en Ritchie De Laet al naar de kant had gehaald, het tij te keren met een driedubbele wissel.

Het was desondanks Andreas Skov Olsen die zijn eerste speelminuten sinds begin april bekroonde met een trefzekere krul in de linkeronderhoek. De ingevallen Michel-Ange Balikwisha hees Stamnummer 1 snel terug in de partij door Mignolet vanop de strafschopstip de verkeerde kant uit te sturen, nadat Joel Ordonez hem binnen de zestien neergehaaald had.

Vanavond speelt Anderlecht nog tegen Union in het Dudenpark. Als Anderlecht wint komen ze op gelijke hoogte als Club Brugge.