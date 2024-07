Blauw-zwart begon in The NEST in Roeselare verschroeiend aan de partij en stond na nog geen tien minuten al 2-0 voor na goals van Hans Vanaken en debutant Gustaf Nilsson. Die is net weggeplukt bij Union.

In de tweede helft pikte ook Ferran Jutglà zijn doelpuntje mee waarmee meteen ook de eindstand op het bord stond.