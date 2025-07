Daags na de triomf in de Sgisteren was het vandaag opnieuw een belangrijke dag voor Club Brugge. In het Zwitserse Nyon werd er geloot voor derde voorronde in de Champions League. Doordat de Bruggelingen als tweede in de compititie eindigden, moeten ze nog twee voorrondes spelen om zich te plaatsen voor de League Phase.

In de voorlaatste voorronde treft Blauw-Zwart de winnaar van het duel tussen het Noorse Brann en RB Salzburg uit Oostenrijk. Een haalbare kaart dus voor de Bruggelingen. Het ontloopt een duel met Fenerbahçe of OGC Nice.



FC Salzburg werd vorig seizoen vicekampioen in Oostenrijk na Sturm Graz en deed onlangs mee aan het WK voor clubs in de VS, waar het sneuvelde in een poule met onder meer Real Madrid en Al-Hilal. Het heeft met Yorbe Vertessen (ex-Union) een Belg in de rangen. Brann is de vicekampioen van Noorwegen en wordt getraind door Freyr Alexanderssonn, gewezen coach van Kortrijk. De jonge verdediger Denzel De Roeve, die in maart overkwam van Club NXT, maakt er deel uit van de selectie.

Brann Bergen en Red Bull Salzburg treffen elkaar op 23 en 30 juli. De heenwedstrijden van de derde voorronde worden gespeeld op 5 en 6, de terugwedstrijd zal plaatsvinden op 12 augustus.