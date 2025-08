Dat lijkt op het eerste gezicht de minst zware opdracht. Dankzij zijn statuut als reekshoofd kon Club al zeker Nice en Benfica vermijden, maar de andere mogelijkheid was de winnaar van het duel tussen Feyenoord en Fenerbahçe. In het geval van uitschakeling gaat Club rechtstreeks naar de League Phase van de Europa League.

Club Brugge moet eerst deze en ook volgende week nog aan de bak tegen het Oostenrijkse RB Salzburg in de derde voorronde. De winnaar van dat duel mag naar de play-offronde en speelt daarin op 19 of 20 augustus eerst buitenshuis. De terugwedstrijd volgt een week later op 26 of 27 augustus. Het exacte speelschema wordt pas later op maandag bekendgemaakt. De winnaars van dat tweeluik mogen naar de lucratieve League Phase, die in september van start gaat.