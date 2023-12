De drie Belgische ploegen in de groepsfase van de Conference League moeten morgen een laatste keer vol aan de bak. Club Brugge en AA Gent zijn al zeker van Europese overwintering en strijden in een rechtstreeks duel om de groepswinst. Racing Genk moet zelf winnen en hopen op een gunstig resultaat in de andere groepswedstrijd.