Club-coach Ronny Deila koos tegen de Noorse kampioen opnieuw voor Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa op de flanken. Een beslissing die goed uitdraaide, want op een korte studieronde na was Club Brugge met zijn vele aanvallende acties baas in het Jan Breydelstadion. Uitgerekend het tweetal brak de wedstrijd open. Skov Olsen bracht de bal halverwege de eerste helft tot bij Nusa (26.), die Club met een knappe knal in het dak van het doel verdiend op voorsprong zette. Thiago leek Club met een dubbele bonus de kleedkamers in te sturen, maar zijn doelpunt ging niet door wegens buitenspel.