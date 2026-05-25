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Brugge

Club Brug­ge speelt Super­cup in eigen huis tegen Union

Club Brugge Kampioen 2026

© Belga

De wedstrijd om de Belgische Supecup zal op vrijdag 31 juli in het stadion van Club Brugge gespeeld worden. Club Brugge ontvangt dan bekerwinnaar Union Sint-Gillis in het eigen Jan Breydel. De aftrap is om 20u30.

Het is de derde keer op rij dat Club Brugge en Union om de Supercup strijden. In 2024 won Union in Jan Breydel met 1-2, vorig jaar ging Club Brugge met dezelfde score winnen in het Dudenpark. Met de Supercup wordt traditioneel het nieuwe seizoen op gang getrapt.

Donderdagmiddag om 13u00 zal de Pro League de kalenders voor de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League publiceren. De eerste speeldag van de Jupiler Pro League, weer met achttien clubs en zonder play-offs, is voor het weekend van vrijdag 7 tot zondag 9 augustus voorzien. 

De tweedeklassers beginnen er een week later aan. Voor de vrouwen begint de competitie in het eerste weekend van september.

Belga
Club Brugge Club Brugge Kampioen 2026

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