Het is de derde keer op rij dat Club Brugge en Union om de Supercup strijden. In 2024 won Union in Jan Breydel met 1-2, vorig jaar ging Club Brugge met dezelfde score winnen in het Dudenpark. Met de Supercup wordt traditioneel het nieuwe seizoen op gang getrapt.

Donderdagmiddag om 13u00 zal de Pro League de kalenders voor de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League publiceren. De eerste speeldag van de Jupiler Pro League, weer met achttien clubs en zonder play-offs, is voor het weekend van vrijdag 7 tot zondag 9 augustus voorzien.

De tweedeklassers beginnen er een week later aan. Voor de vrouwen begint de competitie in het eerste weekend van september.