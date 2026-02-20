Buurtbewoners stapten zowel naar de Raad van State als naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen voor het stadion. De Raad van State verworp het beroep in januari al.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich op donderdag 2 april in Brussel uitspreken over de omgevingsvergunning voor de bouw van het stadion. De openbare zitting van start om 13.30 uur.