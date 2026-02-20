Club Brugge: Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt stadiondossier begin april
De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal het dossier voor de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge op 2 april behandelen. Dat meldt de Raad maandag. De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is cruciaal voor de bouw van het stadion. Het dossier sleept al jarenlang aan.
Buurtbewoners stapten zowel naar de Raad van State als naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen voor het stadion. De Raad van State verworp het beroep in januari al.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich op donderdag 2 april in Brussel uitspreken over de omgevingsvergunning voor de bouw van het stadion. De openbare zitting van start om 13.30 uur.
