Forbs doorliep de jeugdreeksen van Sporting CP en Manchester City, maar maakte in de zomer van 2023 de overstap naar Ajax, dat een bedrag van om en bij de 14 miljoen euro neertelde. In Amsterdam slaagde de Portugese sneltrein er echter nooit in om de hoge verwachtingen in te lossen. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Nederlandse recordkampioen en kwam daarin niet verder dan drie doelpunten. Ook een uitleenbeurt aan het Engelse Wolverhampton in het seizoen 2024-2025 bracht geen beterschap. Hij kwam in slechts elf wedstrijden geen enkele keer tot scoren.

Bij Club Brugge hoopt Forbs zijn carrière nu definitief te lanceren. Blauw-zwart zou naar verluidt een bedrag van om en bij de zeven miljoen euro neerleggen. Eerder deze mercato hengelden de Bruggelingen ook al aanvaller Nicolo Tresoldi (Hannover) en middenvelder Ludovit Reis (HSV) binnen.