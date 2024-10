In de zestiende finales gingen de Bruggelingen, die op jacht zijn naar een eerste bekerwinst sinds 2015, met 6-1 voorbij amateurclub Belisia Bilzen, uit eerste nationale. Net voorbij het kwartier was de wedstrijd al gespeeld, na twee treffers van Ferran Jutgla. Daarmee veegde de Spanjaard zijn nul dit seizoen weg. Zaid Romero prikte na 24 minuten al de 3-0 tegen de netten, maar ook de Limburgers wisten voor rust nog te scoren. Sam Valcke, zowaar ex-Cercle, nam een uitstekende verre bal met de borst aan en trapte vervolgens recht in de winkelhaak: 3-1 en daarmee mocht er gerust worden.