Hayen liet op het persmoment na de wedstrijd eerst zijn licht schijnen op de 0-0. "We zijn geduldig geweest en niet in het mes gelopen zoals Juventus dat gehoopt had", zei de Brugse T1. "Juventus speelt de bal rond tot je er als tegenstander genoeg van hebt en je in de val trapt. Dat hebben we niet gedaan. We zijn volwassen met hun spel omgegaan en hebben onze job goed gedaan."