De landskampioen is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League en zal voor de loting in principe in de derde pot terechtkomen. De vicekampioen moet aan de bak in de derde en tevens voorlaatste kwalificatieronde, al is er nog een uitzondering mogelijk afhankelijk van het eindresultaat in de Europa League.

Voor de Belgische Bekerwinnaar is er een stek in de play-offronde van de Europa League, de nummer drie uit de Champions' Play-off komt in de tweede kwalificatieronde terecht en staat voor een lange zomer in de Europese kwalificaties. Voor de verliezers is er het vangnet van de Conference League. In die competitie is ons land al zeker van minstens één vertegenwoordiger. De nummer vier uit de Jupiler Pro League - en dat is de winnaar van het duel tussen de nummer vier uit de Champions' Play-off en de winnaar van de Europe Play-off - komt daar in het niet-kampioenenspoor in de tweede kwalificatieronde terecht.