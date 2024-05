Meteen toont Fiorentina een ander gelaat. De Italianen gaan nu ook dreigen. Mignolet moet een eerste keer goed tussenkomen na 25 minuten. Artur Melo raakt niet voorbij de Brugse doelman. In de herneming werkt Beltran naast. Even later krijgt Belotti veel ruimte maar Ordonez ligt in de weg.



Maar even later kan Thiago alleen doorbreken op de rechterflank. Oog in oog met de bezoekende doelman is hij niet zelfzuchtig en wil afleggen op Skoras. Dodo zit er nog net tussen. Bijna de 2-0.

Fiorentina is nu echt gevaarlijk. Christian Kouamé krijgt over het half uur de bal net buiten de zestien voor zijn linker en haalt staalhard uit. Via de onderkant van de lat kaatst de bal net niet over de lijn terug het veld in.