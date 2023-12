In de strijd om de groepswinst heeft blauw-zwart echter de beste papieren in handen. Op de slotspeeldag zakken de Noren over twee weken nog naar het Jan Breydelstadion af. Club heeft dan het thuisvoordeel en is bij een zege of een gelijkspel altijd zeker van de achtste finales.

Ook bij een 0-1 nederlaag is de groepswinst nog voor de Bruggelingen, omdat zij eerder al met 0-1 gingen winnen in Noorwegen en het Brugse doelsaldo een pak beter is.