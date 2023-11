Twee weken geleden won Club in Zürich vlot met 1-3 van Lugano. Een vroeg doelpunt van Balanta zette de West-Vlamingen toen al vroeg in een zetel. Maar voor eigen publiek verliep het donderdag een pak stroever. Pas na een half uur konden de handen op elkaar voor een schot van Zinckernagel. In de 84e minuut kreeg Club een tweede strafschop na een fout op Jutgla. Die zette zich zelf achter het leer maar trapte ongelukkig naast. Zo bleef het nog tot het eind bibberen voor Club. Pas in de 96e minuut kwam zekerheid toen een afgeweken voorzet van aanvoerder Vanaken de match besliste. Opdracht volbracht dus voor Club.