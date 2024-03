De positie van de 48-jarige Deila lag na de tegenvallende resultaten in de competitie en het verlies tegen Union Sint-Gillis in de halve finale van de beker al langer onder vuur. Club Brugge sloot de reguliere competitie zondag af als vierde op 19 punten van leider Union. Daardoor moeten de West-Vlamingen in de Champions Play-off een verschil van 9 punten goedmaken.

Na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League tegen het Noorse Molde, haalde Deila afgelopen donderdag op een persconferentie nog fel uit. In een minutenlange monoloog uitte hij zijn ongenoegen over gelekte informatie en kritiek in de pers.