Brugge kan in de Conference League zijn seizoen redden. In de beker werd Club Brugge in de halve finales uitgeschakeld en in de competitie is er een kloof van twintig punten met leider Union. "Voor meer druk zorgt dat niet, want die druk is er altijd al bij Brugge. We gaan elke wedstrijd voor de winst. Molde is een lastige tegenstander, maar we zullen er alles aan doen om met een goed resultaat terug te komen."