De kwalificatie is heel dichtbij, maar toch kan het ook nog misgaan.

Maxim De Cuyper van Club Brugge: "Inderdaad, het is een dubbel gevoel. We hebben een mooie campagne erop zitten. En het was normaal gezien al goed genoeg, maar dat blijkt dus niet. Het is met een dubbel gevoel dat je naar daar gaat. Dus het zou heel mooi zijn als we het zelf kunnen binnenhalen, maar laat ons hopen dat de andere resultaten ook meezitten."