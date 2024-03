"Dit betekent heel veel", vertelde Deila na afloop. "Er zitten niet al te veel spelers in onze selectie die al eens zo'n Europese kwartfinale meegemaakt hebben. We hebben hier ook hard voor gewerkt en veel voor opgeofferd. Niet vergeten dat ons Europese seizoen al in juli in Denemarken gestart is. Tegen Molde vond ik dat we vandaag de controle hadden. Voor de pauze creëerden we niet veel kansen, maar dan viel de goal van Skov toch en na de pauze gingen we er vervolgens helemaal over. Andreas was nochtans twijfelachtig met een liesblessure, maar hij speelde een fantastische wedstrijd die bekroond werd met twee schitterende doelpunten."