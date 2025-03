Aston Villa-coach Unai Emery blikte vandaag met vertrouwen vooruit naar de terugwedstrijd. Toch blijft de Spaanse coach waakzaam. "Er kan morgen nog van alles gebeuren", waarschuwde hij wel. "We respecteren Club enorm. We hebben onze ervaringen tegen Club. We weten dat er nog van alles kan gebeuren. Het blijft voetbal. Een wedstrijd kan heel snel veranderen. We wonnen in Brugge dankzij twee late goals. Morgen beginnen we opnieuw. We zijn klaar om alles te geven gedurende 90 minuten, en indien nodig ook verlengingen."

Emery kan voor de terugmatch tegen Club Brugge opnieuw rekenen op Rode Duivel Amadou Onana. Die lag sinds begin februari in de lappenmand met een hamstringblessure. Ook Youri Tielemans, de tweede landgenoot bij Aston Villa, is gewoon van de partij.