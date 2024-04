In de tweede periode bleef Brugge naar een dubbele voorsprong op zoek gaan. Doelman Dominik Kotarski voorkwam dat op een gevaarlijk schot van Jutgla en stond ook paraat op een afstandsschot van Raphael Onyedika. Een kwartier voor tijd ging Kotarski wel in de fout. De doelman haalde Onyedika binnen de zestien neer, waarop Thiago vanop de penaltystip mocht aanleggen. Maar ook op die manier lukte het de Braziliaan niet om te scoren. Hij trapte zijn penalty binnen het bereik van Kotarski, die zo zijn fout kon goedmaken.

In de slotfase pakten ook Maxime De Cuyper en Brandon Mechele nog een derde geel, zodat ook zij niet inzetbaar zijn in Thessaloniki.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld. De winnaar van het duel treft in de halve finales het Tsjechische Viktoria Plzen of het Italiaanse Fiorentina. Die hielden het in hun heenwedstrijd bij een 0-0 gelijkspel.