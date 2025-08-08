Vermant was na drie minuten op Ibrox nog goed voor de openingsgoal. De jonge aanvaller kon profiteren van een misverstand tussen Rangers-keeper Jack Butland en verdediger Nasser Djiga om de bal van ver buiten de zestien in doel te stiften. Aan de rust moest hij echter geblesseerd vervangen worden door nieuwkomer Nicolo Tresoldi. "Verder onderzoek bracht een spierletsel aan het licht", klinkt het bij Club.