Club Brug­ge moet Romeo Ver­mant tot na inter­land­break missen

Club Brugge kan in de komende weken geen beroep doen op Romeo Vermant. De 21-jarige spits liep dinsdag in de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen het Schotse Rangers een spierblessure op en is tot na de interlandbreak in september buiten strijd. Dat bevestigde blauw-zwart via sociale media.

Vermant was na drie minuten op Ibrox nog goed voor de openingsgoal. De jonge aanvaller kon profiteren van een misverstand tussen Rangers-keeper Jack Butland en verdediger Nasser Djiga om de bal van ver buiten de zestien in doel te stiften. Aan de rust moest hij echter geblesseerd vervangen worden door nieuwkomer Nicolo Tresoldi. "Verder onderzoek bracht een spierletsel aan het licht", klinkt het bij Club.

Wat staat op het programma van Club Brugge?

Blauw-zwart speelt volgende week woensdag (21u) op Jan Breydel de return tegen Rangers. Daarvoor liet het de competitiewedstrijd van komende zaterdag (16u) tegen Westerlo uitstellen. Net voor de interlandbreak staat in de Planet Group Arena nog de 'Slag om Vlaanderen' op het programma tegen AA Gent.

