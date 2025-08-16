Rangers legde Club in de eerste helft nauwelijks iets in de weg. Na amper drie minuten kon Romeo Vermant profiteren van een blunder van formaat van doelman Jack Butland en diens verdediger Nasser Djiga. Vermant kwam alleen voor de doelman, die ver voor zijn doellijn stond, en stifte de bal van ver buiten de zestien in doel.

Luttele minuten later leverde Christos Tzolis een hoekschop op maat af voor Jorne Spileers. De verdediger stond moederziel alleen en kon de bal kinderlijk makkelijk binnen tikken. Na acht minuten was het al 0-2.