Club Brugge heeft dinsdagavond in zijn heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League een 1-3-overwinning geboekt bij het Schotse Rangers. Bij de rust stonden de Bruggelingen 0-3 voor. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in het Jan Breydelstadion gespeeld. Inzet is een plaats in de League Phase van het kampioenenbal.
Rangers legde Club in de eerste helft nauwelijks iets in de weg. Na amper drie minuten kon Romeo Vermant profiteren van een blunder van formaat van doelman Jack Butland en diens verdediger Nasser Djiga. Vermant kwam alleen voor de doelman, die ver voor zijn doellijn stond, en stifte de bal van ver buiten de zestien in doel.
Luttele minuten later leverde Christos Tzolis een hoekschop op maat af voor Jorne Spileers. De verdediger stond moederziel alleen en kon de bal kinderlijk makkelijk binnen tikken. Na acht minuten was het al 0-2.
Magistrale Mechele
De Bruggelingen bleven hoog druk zetten. In zijn vijfhonderdste wedstrijd voor blauw-zwart scoorde Brandon Mechele op magistrale wijze de 0-3. De Brugse veteraan kon net buiten de zestien met de borst controleren en nam de bal meteen vol op de slof. Op een vrije trap tegen de paal na, kon Rangers er in de eerste helft niets bijzonders tegenover zetten.
2-3 afgekeurd
Dergelijk slecht voetbal is uitzonderlijk in het Ibrox Stadium en na de rust tapten de Schotten uit een ander vaatje. Al na vijf minuten scoorde Danilo de 1-3. Rangers voerde de druk nog op.
Twintig minuten voor tijd leek Djeidi Gassama de aansluitingstreffer tegen de netten te duwen. Brugge kwam met de schrik vrij. De VAR had gezien dat Simon Mignolet de handen al op het leer had en dus werd de 2-3 afgekeurd. Brugge bleef in de slotfase overeind en kreeg zelf nog een grote kans. Debutant Mamadou Diakhon liet de 1-4 liggen.
