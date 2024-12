Anderlecht-middenvelder Mats Rits had de eer de loting tot een goed einde te brengen. Hij koppelde zijn huidige ploeg aan een ex-werkgever, Beerschot. Kampioen Club Brugge ontvangt OH Leuven in de vierde en laatste kwartfinale.

In de halve finales ontmoet de winnaar van Club Brugge-OH Leuven een Limburgse ploeg, de winnaar van STVV-Genk. Beerschot en Anderlecht strijden voor een plaats bij de laatste vier tegen Antwerp of Union.

De kwartfinales gaan in een wedstrijd door, tussen 7 en 9 januari. De halve finales worden in twee duels afgewerkt, met heenwedstrijden tussen 14 en 16 januari en terugmatchen tussen 4 en 6 februari. De finale is voorzien op 1 mei.