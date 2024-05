Messcherp stonden beide teams aan de aftrap in een kolkend Astridpark, dat voor het eerst in zeven jaar nog eens de Belgische landstitel kon ruiken. Vanwege de 1-2-zege van Union op Cercle van eerder op zondag kon de beslissing zondagavond niet vallen, maar duidelijk was wel dat het winnende team een stevige optie op de landstitel zou nemen. De verliezer zou echter zowat uitgeteld zijn en dat zorgde er toch wel voor dat er gereserveerder gespeeld werd. Bij de Bruggelingen kwam dat tot uiting met een versterkt middenveld in de eerste helft en dat leverde balbezit op in het wedstrijdbegin, zonder evenwel veel kansen af te dwingen. Als de Bruggelingen al eens konden dreigen, was dat op stilstaande fases. Voor paars-wit was een gelijkspel geen ramp en zo speelde de thuisploeg aanvankelijk toch te veel met de handrem op.