Niet alleen voor het festival is dit een bijzonder jaar, maar ook voor enkele artiesten belooft dit een unieke festivaleditie te worden:

Brihang begon in 2017 op het kleinste podium van het festival. Nu, 7 jaar later, is hij helemaal klaar voor zijn allereerste soloshow op de mainstage van Festival Dranouter. Een niet te missen set op zaterdag 3 augustus die ongetwijfeld vonken zal geven. Er staan nog meer Dranouter Classics op de line-up; denk maar aan Suzanne Vega, The Waterboys, Spinvis en veel meer!

Wie Festival Dranouter zegt, zegt Jan De Smet. Al jarenlang opent deze MC de festivaldag met een plezante singalong. Zelf mag hij dit jaar 70 kaarsjes uitblazen, dubbel feest tijdens deze festivaleditie met The Bonnie Blues!

Ook voor Joost Zweegers van Novastar is 2024 een bijzonder jaar. Met zijn nieuwe plaat 'The Best Is Yet To Come', laat Joost een unieke verzameling met nieuwe versies van zijn grootste hits op ons los. Geen betere plek om een jarenlange carrière te vieren dan op de mainstage van Festival Dranouter. Hij wordt hiervoor bijgestaan door de West-VlaamseGeike Arnaert, een niet te missen show!

Een verjaardagsfeest is pas geslaagd als er sprake is van een party lading namen. Speciaal voor 50 jaar Festival Dranouter laat de organisatie enkele kleppers het festivalterrein daveren. Met o.a. Compact Disk Dummies, Goose, Stavroz, Jeroen Delodder, Think Of One, Fanfara Station en DJ Vega (Stikstof) is het feestje pas echt af!