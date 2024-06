Festival Dranouter is een "Festival Of New Traditions". Voor muziekliefhebbers is het festival the place to be om zowel bekende headliners aan het werk te zien als aanstormend talent te ontdekken. Op de line-up van dit jaar: Brihang, The Waterboys, Froukje, Goose, Compact Disk Dummies, Novastar+Geike, Spinvis, Suzanne Vega, Portland, Think Of One, Kommil Foo & Brussels Jazz Orchestra & nog 70 andere acts.

Het nieuwe podium De Koer - hosted by Muziekcentrum Dranouter - zorgt voor een throwback naar 1975. de eerste editie van het festival. Op de sublieme folk line-up: Tom & Aurélie, ISE, Douglas Firs, Bipolar Bows...

Ruwe runetekens en bijlen op de affiche van Festival Dranouter 2024. Onder de noemer 'Nordic Focus' vervoegen de beste folkbands uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland de line-up.