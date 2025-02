Club Brugge gaat vrijdag om 12 uur mee in de trommel voor de loting van de achtste finales van de Champions League in het Zwitserse Nyon. De Belgische landskampioen zorgde dinsdag voor een historische stunt door Atalanta Bergamo te wippen in de tussenronde. Club heeft twee mogelijke tegenstanders: het Franse Lille en het Engelse Aston Villa.