Landskampioen Union is rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League, vicekampioen en Bekerwinnaar Club Brugge moet eerst nog in de derde voorronde aan de bak tegen RB Salzburg. Bij winst zijn ze samen met Benfica of Nice reekshoofd, mogelijke tegenstanders zijn dan Rangers, Viktoria Plzen, Feyenoord en Fenerbahçe. Bij verlies wordt blauw-zwart verwezen naar de League Phase van de Europa League.

Voor de Belgische Bekerwinnaar is er in principe een stek in de play-offronde van de Europa League. Aangezien vicekampioen Club Brugge de Beker won, na winst in de finale tegen Anderlecht, ging het ticket naar KRC Genk, de nummer drie uit de Champions' Play-off.