Club nam het heft in de Slag om Vlaanderen meteen in handen en stond al na vier minuten op voorsprong. Hans Vanaken bediende Vetlesen, die knap de score kon openen. Joaquin Seys en opnieuw Vetlesen kwamen dicht bij de verdubbeling, maar Davy Roef en het doelhout brachten redding. De Buffalo's kwamen na het halfuur iets beter in de wedstrijd en drukten de Bruggelingen even achteruit, al kwamen de controlerende bezoekers nooit in de problemen.

De West-Vlamingen kregen na de koffie opnieuw snel een stevige kans, maar Vetlesen mikte een kopbal op aangeven van Tzolis centraal op Roef. De verdubbeling bleef in de lucht hangen, maar ook de kopbal van Carlos Forbs werd gestuit door Roef. De troepen van Rik De Mil stelden daar bijzonder weinig tegenover en moesten het spel ondergaan. Net toen de thuisploeg even kwam opzetten kon Club counteren. Forbs deed de netten trillen na knap voorbereidend werk van Nicolo Tresoldi, maar de VAR greep in vanwege bijzonder nipt buitenspel. Tresoldi en Vetlesen kregen nog stevige kansen op de verdubbeling, maar het Brugse vizier stond opnieuw niet op scherp. Abdelkahar Kadri gaf Club tien minuten voor tijd dan toch een waarschuwing met een knap schot dat uiteenspatte op de dwarsligger, maar meer kon Gent niet klaarmaken. Tzolis zorgde in het slot toch nog van dichtbij voor de 0-2, en smoorde daarmee alle Gentse hoop in de kiem.