16°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge is te sterk voor mak AA Gent (02) en legt druk bij Union

CLUB BRUGGE

Club Brugge heeft zondagnamiddag op de vijfde speeldag van de Champions' Play-offs in de Jupiler Pro League AA Gent met 0-2 opzijgezet dankzij treffers van Hugo Vetlesen en Christos Tzolis. Club komt voorlopig aan de leiding en zet Union Sint-Gillis, dat later vanavond op bezoek gaat bij RSC Anderlecht, onder druk. 

Club nam het heft in de Slag om Vlaanderen meteen in handen en stond al na vier minuten op voorsprong. Hans Vanaken bediende Vetlesen, die knap de score kon openen. Joaquin Seys en opnieuw Vetlesen kwamen dicht bij de verdubbeling, maar Davy Roef en het doelhout brachten redding. De Buffalo's kwamen na het halfuur iets beter in de wedstrijd en drukten de Bruggelingen even achteruit, al kwamen de controlerende bezoekers nooit in de problemen.

De West-Vlamingen kregen na de koffie opnieuw snel een stevige kans, maar Vetlesen mikte een kopbal op aangeven van Tzolis centraal op Roef. De verdubbeling bleef in de lucht hangen, maar ook de kopbal van Carlos Forbs werd gestuit door Roef. De troepen van Rik De Mil stelden daar bijzonder weinig tegenover en moesten het spel ondergaan. Net toen de thuisploeg even kwam opzetten kon Club counteren. Forbs deed de netten trillen na knap voorbereidend werk van Nicolo Tresoldi, maar de VAR greep in vanwege bijzonder nipt buitenspel. Tresoldi en Vetlesen kregen nog stevige kansen op de verdubbeling, maar het Brugse vizier stond opnieuw niet op scherp. Abdelkahar Kadri gaf Club tien minuten voor tijd dan toch een waarschuwing met een knap schot dat uiteenspatte op de dwarsligger, maar meer kon Gent niet klaarmaken. Tzolis zorgde in het slot toch nog van dichtbij voor de 0-2, en smoorde daarmee alle Gentse hoop in de kiem.

Belga
Club Brugge

Meest gelezen

Milan Bral
Sport
Update

Jonge wielrenner uit Anzegem hersendood na verkeersongeval in Ronse: verkeersdeskundige aangesteld
Titel Mandel United
Sport

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
727 BB LINKS zwevegem marke
Sport

Zwevegem Sport moet champagne minstens een week in de koelkast laten

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Carlos Forbs

Club veegt Mechelen met 6-1 van de mat en nadert tot op 2 punten van Union
Topsport1

Talent van U19 Club Brugge komt van Topsportschool KTA Brugge
Union-Club 2026

Union boekt een verdiende zege tegen Club Brugge en staat nu vier punten los
Kyriani Sabbe

Brute pech! Club Brugge kan dit seizoen niet meer rekenen op Kyriani Sabbe
Club brugge

Club Brugge wint op STVV en pakt voorlopig leidersplaats
Open training Club 2

Titelkoorts stijgt bij supporters van blauw-zwart: "we gaan alles winnen"
Aanmelden