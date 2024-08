Zowel Club Brugge als zijn supporters waren geschokt door de racistische groet die gisteren te zien was in het uitvak in Standard. De volledige Club Brugge-familie veroordeelde deze actie onmiddellijk. Vandaag nam Club verdere stappen en identificeerde het reeds 24 supporters. Tegen deze supporters is een dossier opgemaakt bij de Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting van de KBVB wat moet leiden tot een stadionverbod. Daarnaast werkt Club nauw samen met de politie in hun eventuele verdere stappen.