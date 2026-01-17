Club moest in de tweede helft vol aan de bak om de scheve situatie recht te zetten en bleek meteen op de afspraak. Brandon Mechelen kopte kort na de herneming de 2-2 tegen de netten na een hoekschop van Diakhon. Brent Gabriël verhinderde even later een derde Brugse goal met een knappe voetreflex op een afgeweken schot van Sabbe, maar op het uur moest de doelman van Essevee zich toch opnieuw gewonnen geven. Stankovic tekende voor zijn tweede van de avond na fraai voorbereidend werk van aanvoerder Vanaken.

Met Osuji en Tresoldi voor de jarige Vermant en Spileers gooide Leko nieuw bloed in de strijd en dat loonde vrijwel meteen. Op aangeven van Forbs tikte Tresoldi in de 78e minuut de 4-2 binnen. De match leek in een definitieve plooi te liggen, maar de aansluitingstreffer van Joseph Opoku (80.) zorgde toch nog voor spankracht.

In het klassement nadert Club met 44 punten tot op een puntje van STVV, dat eerder op de dag met 1-2 won van La Louvière, en Union SG.