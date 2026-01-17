8°C
Brugge Waregem

Club Brug­ge houdt zege thuis in doel­pun­ten­fes­ti­val tegen Zul­te Waregem

Vanaken en Mechele

Belga

Club Brugge heeft zaterdag de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem naar zijn hand gezet. De vicekampioen won voor eigen publiek met 4-3 en blijft zo in het spoor van Union Sint-Gillis en STVV.

De Brugse aanhang mocht al na vijf minuten juichen. Aleksandar Stankovic opende op aangeven van Seys de score met een rake knal. De thuisploeg domineerde en noteerde halfweg de eerste periode liefst 90 procent balbezit. Zulte Waregem kwam amper in het spel voor, maar na 38 minuten maakte het plots wel gelijk. Marley Aké lobde het leer prinsheerlijk over de uitgekomen Jackers en drukte zo de sfeer in het stadion. Maar het werd helemaal muisstil toen Anosike Ementa er amper twee minuten later 1-2 van maakte.

Tweede helft

Club moest in de tweede helft vol aan de bak om de scheve situatie recht te zetten en bleek meteen op de afspraak. Brandon Mechelen kopte kort na de herneming de 2-2 tegen de netten na een hoekschop van Diakhon. Brent Gabriël verhinderde even later een derde Brugse goal met een knappe voetreflex op een afgeweken schot van Sabbe, maar op het uur moest de doelman van Essevee zich toch opnieuw gewonnen geven. Stankovic tekende voor zijn tweede van de avond na fraai voorbereidend werk van aanvoerder Vanaken.

Met Osuji en Tresoldi voor de jarige Vermant en Spileers gooide Leko nieuw bloed in de strijd en dat loonde vrijwel meteen. Op aangeven van Forbs tikte Tresoldi in de 78e minuut de 4-2 binnen. De match leek in een definitieve plooi te liggen, maar de aansluitingstreffer van Joseph Opoku (80.) zorgde toch nog voor spankracht.

In het klassement nadert Club met 44 punten tot op een puntje van STVV, dat eerder op de dag met 1-2 won van La Louvière, en Union SG. 

Club Brugge Zulte Waregem

