Lemaréchal komt over van de Franse eersteklasser Straatsburg, de ploeg van Mike Penders en Diego Moreira. Daar speelde hij dit seizoen zestien wedstrijden.

De Fransman met Ivoriaanse roots doorliep de jeugdacademies van Bordeaux en Monaco en debuteerde in 2021-2022 in de Ligue 1 voor de Monegasken. Na een periode bij Brest werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge. Bij de Vereniging, waarmee hij de Champions' Play-Off haalde, kwam Lemaréchal 32 keer in actie en was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. Het seizoen daarop trok hij naar Straatsburg waar hij 46 wedstrijden speelde, vijf keer scoorde en zeven assists gaf.

Club betaalt naar verluidt zo'n zes miljoen euro vooor Lemaréchal.