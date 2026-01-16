8°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge heeft met Félix Lemaréchal (ex-Cer­cle) eer­ste win­ter­trans­fer beet

Belgaimage 92527687

Belga

Club Brugge heeft zaterdag de komst van Félix Lemaréchal afgerond. De Franse aanvallende middenvelder, die zich in het seizoen 2023-2024 in de kijker speelde bij stadsgenoot Cercle, ondertekende in Jan Breydel een contract tot 2029. Het is voor de vicekampioen de eerste wintertransfer.

Lemaréchal komt over van de Franse eersteklasser Straatsburg, de ploeg van Mike Penders en Diego Moreira. Daar speelde hij dit seizoen zestien wedstrijden.

De Fransman met Ivoriaanse roots doorliep de jeugdacademies van Bordeaux en Monaco en debuteerde in 2021-2022 in de Ligue 1 voor de Monegasken. Na een periode bij Brest werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge. Bij de Vereniging, waarmee hij de Champions' Play-Off haalde, kwam Lemaréchal 32 keer in actie en was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. Het seizoen daarop trok hij naar Straatsburg waar hij 46 wedstrijden speelde, vijf keer scoorde en zeven assists gaf.

Club betaalt naar verluidt zo'n zes miljoen euro vooor Lemaréchal.

Belga
Club Brugge Cercle Brugge Transfers

Meest gelezen

Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Leopold 60j scheidsrechter
Sport

Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: "Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

416 BB LINKS boratsupporters

Club Brugge-supporters even in de cel in Kazachstan, ze waren verkleed als Borat
Club Brugge CL jan 2026

Champions League: Hans Vanaken en Ivan Leko tevreden over match tegen Almaty
Almaty Club

Club Brugge legt Almaty over de knie en houdt kwalificatiekansen levend
PC Club Brugge - Leko - Vermant

Crisis loert na dubbel verlies om de hoek bij Club Brugge: "Aan ons om te reageren"
Stadion brugge

Toch weer opening voor nieuw stadion Club Brugge?
Nordin Jackers

Nordin Jackers terug onder de lat bij Club Brugge na ribbreuk
Aanmelden