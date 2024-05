Aanvoerder Hans Vanaken heeft er alvast zin in. "We doen het uitstekend, maar hebben op dit moment ook nog niks in handen", gaf hij aan op zijn persconferentie in Firenze. "En dat willen we over een paar weken wel hebben."

"Het gaat heel goed", zei een ontspannen Vanaken. "Dat heeft natuurlijk te maken met de flow waarin we zitten. We hebben veel matchen na elkaar, maar je voelt de vermoeidheid minder door de goede prestaties. We hebben ook paar keer kunnen roteren. De meeste spelers hebben wel een keer kunnen rusten. We hebben genoeg energie over voor de laatste weken van het seizoen."