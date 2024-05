Het bezoekersvak is volledig uitverkocht en er worden 1.500 Italiaanse fans verwacht. Traditioneel komen de bezoekende supporters op de dag van de wedstrijd massaal naar de binnenstad om zich voor te bereiden op het voetbalgebeuren. “Het valt te verwachten dat zij manifest aanwezig zullen zijn in het straatbeeld. ACF Fiorentina staat bekend om haar temperamentvolle aanhang, die graag haar aanwezigheid kenbaar maakt in de stad waar ze op bezoek is”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We roepen alle handelaars in de binnenstad op om op deze dag extra waakzaam te zijn. We vragen om verdachte situaties onmiddellijk te melden aan de lokale politie.”

De lokale politie van Brugge zal ook zelf nauwgezet toezicht houden op de supporters om een veilig en vlot verloop van de wedstrijddag te verzekeren.