“Wij moeten gewoon in onze eigen kansen geloven. Wat we de laatste weken hebben getoond, op een uitzondering na, moet voldoende zijn om hier een punt of de drie punten te kunnen pakken. Dat is de overtuiging die wij moeten hebben”, zei coach Nicky Haeyen gisterenavond tijdens de persconferentie.

Ook de spelersgroep zelf gelooft in z’n kunnen.

“We hebben al een degelijk tot goed parcours afgelegd in de Champions League. Als we dat kunnen aanhouden, met ons eigen voetbal, zit er wel iets in voor ons”, besluit Brandon Mechele.