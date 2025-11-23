© Club Brugge
Club Brugge verloor vanmiddag tegen Antwerp. Ondanks een penaltymisser ging de Great Old met 0-1 winnen in het Jan Breydelstadion. In de stand kan Union (36 punten) later zondag met winst in de Brusselse derby tegen Anderlecht (28 ptn) zeven punten uitlopen op Club (32 ptn).
Nicky Hayen had in vergelijking met de Champions League-match van afgelopen woensdag bij Sporting een basisplaats in petto voor Jorne Spileers, Romeo Vermant én Nicolo Tresoldi. Aleksandar Stankovic kreeg rust en begon op de bank, waardoor kapitein Hans Vanaken een rijtje naar achteren schoof.
Geblesseerde keepers
Doordat Nordin Jackers tegen Sporting twee ribben brak, stond ook Simon Mignolet na twee maanden blessureleed opnieuw aan de aftrap, maar de 37-jarige Limburger moest tijdens de rust al vervangen worden door reservedoelman Dani van den Heuvel. Mamadou Diakhon ontbrak door ziekte.
Net zoals in de voorbije thuiswedstrijden in de competitie tegen Dender en Charleroi, die weliswaar winnend werden afgesloten, begon Club opnieuw matig aan de partij.
Handsbal leidt tot penalty
Blauw-zwart leek een kwartier voor tijd het deksel op de neus te krijgen, toen scheidsrechter Lothar D'Hondt op aangeven van de VAR aan Antwerp een penalty toekende na handspel van Raphael Onyedika. Farouck Adekami kreeg de elfmeter echter in twee tijden niet voorbij Van den Heuvel.
Eerste thuisnederlaag
Na de gestopte strafschop en een vierdubbele wissel kreeg Club een nieuwe energieboost, maar in de 88e minuut werd heel Jan Breydel plots muisstil. Na matig verdedigen bij de thuisploeg kon Mauricio Benitez alsnog de 0-1 tegen de touwen duwen.
Voor Club werd het zo de derde nederlaag op vier wedstrijden tijd en het eerste thuisverlies van het seizoen. Begin deze maand werd de topper tegen Anderlecht met 1-0 verloren, waarna blauw-zwart, met een krappe 1-0-zege tegen Charleroi op zak, in de Champions League met 3-0 onderuit ging tegen Sporting.