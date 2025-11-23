Na de gestopte strafschop en een vierdubbele wissel kreeg Club een nieuwe energieboost, maar in de 88e minuut werd heel Jan Breydel plots muisstil. Na matig verdedigen bij de thuisploeg kon Mauricio Benitez alsnog de 0-1 tegen de touwen duwen.

Voor Club werd het zo de derde nederlaag op vier wedstrijden tijd en het eerste thuisverlies van het seizoen. Begin deze maand werd de topper tegen Anderlecht met 1-0 verloren, waarna blauw-zwart, met een krappe 1-0-zege tegen Charleroi op zak, in de Champions League met 3-0 onderuit ging tegen Sporting.