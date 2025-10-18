David tegen Goliath: zo kon je Bayern Münchern-Club Brugge omschrijven. Toch was de eerste kans voor de Bruggelingen. Carlos Forbs kwam op rechts opzetten, het schot van Sabbe moest harder om Neuer te verrassen.

Het duurde wel niet lang alleer de Duitse machine onder stoom kwam. Debutant Korl, maar liefst 17 lentes jong, kreeg te veel ruimte op het middenveld, 1-0.

Brugge creëerde nochtans wel kansen. Tzolis liep helemaal alleen op Neuer af, al had de ervaren Duitsers al lang geanticipeerd en zat hij eerder op de bal.

Daarna schakelde Bayern nog een versnelling hoger. Laimer kon de bal veel te eenvoudig tot bij de onvermijdelijke Harry Kane leggen,simpel binnentikte : 2-0 na amper een kwartier.

Vanaken probeerde Club nog op sleeptouw te nemen. Een paar sluwe steekballetjes richting Tzolis, maar de Griek wou te vaak naar zijn betere rechter. Ook op de bal van Audoor twijfelde hij te lang.

De troepen van Kompany lieten het gaspedaal echter niet los. Op het halfuur kon Karl er 3-0 van maken maar zijn bal ging voorlangs. Enkele minuten later lukte Diaz het wel. Hij liet Ordonez sterretjes zien en trapte nadien staalhard via de lat de bal voorbij Jackers.

Het moet gezegd. Club bleef wel proberen. Tzolis sneed op zijn kenmerkende manier naar binnen en haalde de trekker over. Neuer kon vrij eenvoudig redding brengen.

Om de score niet te hoog te doen oplopen en het doelsaldo te beschermen, zette Nicky Hayen in de tweede helft een verdediger meer op het veld. Carlos Forbs mocht plaatsruimen voor Jorne Spileers. Ook Sabbe verdween van de rechterflank, in zijn plaats kwam Siquet. Spileers viel goed in. Diaz kon een afvallende bal makkelijk binnenleggen ware het niet dat Spileers hem nog net van de lijn hield en zo de 4-0 van het bord hield.

Enkele minuten later zat Spileers opnieuw goed tussen. Hij blokte het schot van Laimer knap af, maar had pech dat de bal recht voor de voeten van Jackson belandde. Die twijfelde niet en tikte eenvoudig de 4-0 eindstand binnen. Geen schande voor de Bruggelingen, dit Bayern München is nu eenmaal een pletwals.

