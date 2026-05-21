Club Brugge en KV Kortrijk vallen in de prijzen op Pro League Awards

Tijdens de jaarlijkse Pro League Awards in Antwerpen hebben zowel Club Brugge als KV Kortrijk een belangrijke prijs in de wacht gesleept. Club Brugge blonk uit met meerdere individuele onderscheidingen, terwijl KV Kortrijk werd bekroond voor 'Beste Community Project' van het seizoen 2025-2026 voor zijn sociale project met het Detentiehuis Kortrijk, een project dat inzet op sociale en economische activatie en re-integratie van personen in detentie.
Maandagavond vonden de jaarlijkse Pro League Awards plaats in de Handelsbeurs in Antwerpen. Dan worden de individuele awards van afgelopen seizoen verdeeld, daar kwamen verschillende winnaars uit. Club Brugge viel meerdere keren in de prijzen. Zo won Hans Vanaken 'bwin.tv Goal of the Season', ging de prijs van 'Nieuwsblad Talent of the Season' naar Aleksandar Stankovic en de titel van 'Jupiler Pro League Player of the Season' was voor Christos Tzolis. Maar ook KV Kortrijk won een prijs, die van 'Beste Community Project'.
De voorbije jaren investeerde KV Kortrijk sterk in de uitbouw van een duurzaam sociaal beleid. Vanuit de overtuiging dat een voetbalclub meer is dan sport alleen, wil de club haar rol opnemen als maatschappelijke motor in de regio. KV Kortrijk zet dan ook actief in op het creëren van impact en verbinding binnen de samenleving. Met meer dan 17.000 contacturen, bijna 6.000 deelnemers, meer dan 500 activiteiten en tientallen samenwerkingen met organisaties uit de regio.
Verschillende taken
Het bekroonde project met het Detentiehuis Kortrijk kadert binnen de pijler sociale en economische activatie. Gedetineerden krijgen tijdens hun verblijf de kans om een tewerkstellingsproject te volgen binnen de werking van KV Kortrijk. Daarbij worden niet alleen praktische vaardigheden aangeleerd, maar wordt ook gewerkt rond structuur, verantwoordelijkheidszin, sociale interactie en arbeidsattitudes.
Aan het traject gaat een sollicitatieprocedure vooraf, waarna deelnemers binnen de club aan de slag kunnen in uiteenlopende taken zoals logistiek, match- en eventvoorbereiding, onderhoud, schoonmaak, herstellingswerken en opknapwerken. Tijdens het traject worden de deelnemers nauw opgevolgd door begeleiders van het Detentiehuis en medewerkers van KV Kortrijk.
Zelfvertrouwenboost
“Dankzij het KVK-project voelen onze bewoners dat ze ertoe doen en krijgen ze een boost in hun zelfvertrouwen", klonk het bij Petra Colpaert, directeur van Detentiehuis Kortrijk. "Ze leren er sociale vaardigheden en zetten via het project weer eerste stappen naar werk. Dat ze zich welkom voelen bij KV Kortrijk betekent voor velen dat de schaamte rond de detentie wordt doorbroken en dat ze er weer durven in geloven dat ze als normale mensen mogen deel uitmaken van de samenleving."