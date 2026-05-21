Club Brugge en KV Kortrijk vallen in de prijzen op Pro League Awards

De voorbije jaren investeerde KV Kortrijk sterk in de uitbouw van een duurzaam sociaal beleid. Vanuit de overtuiging dat een voetbalclub meer is dan sport alleen, wil de club haar rol opnemen als maatschappelijke motor in de regio. KV Kortrijk zet dan ook actief in op het creëren van impact en verbinding binnen de samenleving. Met meer dan 17.000 contacturen, bijna 6.000 deelnemers, meer dan 500 activiteiten en tientallen samenwerkingen met organisaties uit de regio.

Verschillende taken

Het bekroonde project met het Detentiehuis Kortrijk kadert binnen de pijler sociale en economische activatie. Gedetineerden krijgen tijdens hun verblijf de kans om een tewerkstellingsproject te volgen binnen de werking van KV Kortrijk. Daarbij worden niet alleen praktische vaardigheden aangeleerd, maar wordt ook gewerkt rond structuur, verantwoordelijkheidszin, sociale interactie en arbeidsattitudes.