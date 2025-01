Zijn periode in Brugge zal niet als een succes herinnerd worden. De 31-voudige Rode Duivel maakte eind augustus 2022 de overstap van Hertha Berlijn. Hij kon zich echter nooit opwerken tot een vaste basisspeler. De voorbije 2,5 jaar kwam hij slechts 26 keer in actie voor blauw-zwart, waarin hij een keer scoorde. Dit seizoen zat hij enkel eind juli in de verloren Supercup tegen Union (1-2) in de wedstrijdselectie. Tot speelminuten kwam hij niet.

De centrale verdediger trainde de laatste maanden niet meer mee met de A-kern. Beide partijen stuurden aan op een vertrek en intussen werd een akkoord gevonden. Boyata kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club.