Dankzij de nieuwe triomf en de 7 op 9 nadert blauw-zwart met 33 punten op de derde plaats tot op twee eenheden van het leidersduo Union Sint-Gillis en RSC Anderlecht, die om 18u30 spelen voor de koppositie in het Lotto Park. De Great Old sprokkelde nog geen enkel punt in deze play-offs en sluit troosteloos de rij, op de zesde stek met 26 stuks.

Net voorbij het kwartier kwam Club al dicht bij een voorsprong: Raphael Onyedika kopte een voorzet van Michal Skoras rakelings naast. Aan de overzijde liet Jurgen Ekkelenkamp zich halverwege de eerste helft opmerken met een omhaal, die evenwel hoog over en naast het Brugse doel zoefde. Op slag van rust kreeg de thuisploeg, die doorheen de eerste helft het betere van het spel had en ook de meeste kansen versierde, loon naar werken. Man in vorm Onyedika mikte een vrije trap van Maxim De Cuyper -na een deviatie van Joel Ordonez- buiten het bereik van Senne Lammens tegen de netten.

Precies op het uur diepte Skoras de score uit door Lammens een tweede keer te grazen te nemen met een overhoekse schuiver. Philip Zinckernagel plaatste in de slotseconden de kers op de taart.