Genk begon ook het scherpst aan de partij en kwam na dik tien minuten ei zo na op voorsprong. Na een knappe borstcontrole kreeg Christopher Bonsu Baah de bal voor doel tot bij Tolu Arokodare, maar de topschutter in de Jupiler Pro League miste van dichtbij zijn schot.

Na het openingskwartier nam de thuisploeg het commando over. Club testte de Genkse defensie met schoten van Christos Tzolis en Ferran Jutgla en de bezoekers hadden Mujaid Sadick nodig om het openingsdoelpunt van de lijn te keren. Ook doelman Mike Penders moest zijn kunnen tonen op pogingen van Raphael Onyedika en Ardon Jashari en had net voor rust een serieuze parade in huis om het schot van Tzolis in hoekschop te deviëren.