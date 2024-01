De Carolo's keken al in de eerste helft tegen een 0-3 achterstand aan. Na een verre inworp van Meijer kwam de bal bij Mechele terecht. De verdediger knalde die in de verste hoek binnen. Nielsen werd vervolgens het straatje ingestuurd door Vanaken. De Deen verschalkte Charleroi-doelman Patron en kreeg zijn doelpunt toegekend na een lange VAR-interventie vanwege mogelijk buitenspel. En de lijdensweg van Charleroi was nog niet voorbij. Skov Olsen zette voor, via Van Cleemput kwam de bal bij Thiago. De Braziliaan duwde de 0-3 tegen de touwen.